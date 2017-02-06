情人節巧克力怎麼送？日調查：中午的走廊
2017-02-06 19:57
〔即時新聞／綜合報導〕2月14日是西洋情人節，日本男性通常會在這天收到女性贈與的巧克力，甚至進而譜出戀曲；日本最新調查顯示，日本男性心目中最理想的情人節巧克力收禮時間落在中午12時08分，地點則為學校或公司的走廊。
日本《Netorabo》報導，日本大型零售商近日針對700位60歲以下的日本男性進行西洋情人節的調查，綜合了女性贈送情人節巧克力的習慣後，建議女性在西洋情人節的這天送男性巧克力時，最理想的時間為中午12時08分，地點則為學校或公司的走廊。
日本調查顯示，西洋情人節時，男性心目中最理想的巧克力收禮時段，第1名為中午12時，原因是「午休時間可以不用在意旁人的眼光」，晚間7時、傍晚5時則分別奪得第2、3名，推測男性不喜歡在眾目睽睽之下收到情人節巧克力。
而若是來自心儀對象的情人節巧克力，男性心目中最理想的收禮地點前3名分別是學校、公司、自家或自家附近，漫畫情節中常見的把巧克力放抽屜，反而無法有效增進雙方的關係。
此外，調查也發現，男性只要收到不是基於禮貌所送的「人情」巧克力，而是送給心儀對象的「本命」巧克力，每2人中會有1人因此開始注意到對方，每100人中約有8人有機會藉此增進關係，進而步入禮堂。
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