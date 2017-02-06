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套鋼環能讓「小鳥」變勇猛？ 醫師疾呼：千萬別這麼做！

2017-02-06  19:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名20多歲男子因為想要讓自己的生殖器變得堅挺、持久，在生殖器根部套上鋼環，卻因為拔不下來嚴重腫大，求助消防隊，才幸運保住「寶貝」。基隆長庚醫院泌尿主治醫師林政鋒表示，套上鋼環會使生殖器血液不流通，組織缺氧壞死，想重振雄風，一定要到醫院求助醫師，別聽信坊間傳說，冒險嘗試可能會造成無法挽回的傷害。

林政鋒醫師指出，利用鋼環套住生殖器會導致血液回流慢，讓生殖器看起來比較堅挺、持久，但生殖器缺氧3到5分鐘就會變紫或是組織壞死，如果未即時取下，受傷的組織無法回復，會造成嚴重的後果；就像是用橡皮筋綁住手指，短時間就會發現手指頭會變腫、變大，但相對的也會因為組織缺氧變紫，久了就得截肢。

林醫師說，早期有利用真空吸引等物理訓練，加強患者的堅硬度及持久度，但是風險較高，仍有受損可能；近期藥物治療研究發達，利用藥物就可以幫患者改善性功能障礙，副作用少，所以已鮮少醫院使用物理訓練治療患者。

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  • 生殖器套鋼環增加堅挺度風險大，醫師呼籲千萬別嘗試（記者吳昇儒翻攝）

    生殖器套鋼環增加堅挺度風險大，醫師呼籲千萬別嘗試（記者吳昇儒翻攝）

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