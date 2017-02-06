泰國國際發明展揭曉 台灣發明全壘打
聖約翰科大及二信高中所設計的「運動型多功能操控系統」，可同時選擇多種賽事分數，透過投影機、液晶顯示器或電子看板呈現，且一套的造價僅需15000元左右，參賽期間已經接獲50套的訂單。（台灣代表團提供）
〔記者吳柏緯／台北報導〕2017第20屆泰國國際發明展成績今天公布，台灣代表團全壘打，9件參展作品全部得獎，共獲得4金4銀1銅，此外還獲得3項特別獎，其中由北科大、臺北城市科大及鑫沂創冨生技共同研發的負氫離子飲水製造機，不但獲得金牌與埃及特別獎的肯定，產品更獲得多家國外廠商的青睞，成品已在展場賣出。
為期5天的泰國國際發明展於今天正式落幕，台灣代表團共獲得4金4銀1銅3特別獎的成績，不過相較於去年34件作品參展，共獲得16金12銀6銅3特別獎，今年成績似乎不是那麼亮眼。世界發明智慧財產聯盟總會秘書長謝曼麗坦言，由於這項發明展的日期每年都固定，今年正好強碰農曆春節，因此參與的意願降低，連帶造成獎牌數不如去年。
謝曼莉說明，泰國國際發明展每年固定於2月2日至6日舉行，而依據大會規定參展隊伍與作品則要提前至少2天抵達。今年展期適逢台灣的農曆春節，不少原本有意參加的團隊都因為時間難以配合而放棄或選擇明年再參展，因此最終只有9件作品赴泰國比賽。
不過雖然展品數量不如預期，然而作品仍保有高水準，參展的9件作品不但全都獲獎，繳出全壘打的佳績，其中三件還額外獲得大會特別獎。
拿下金牌與埃及特別獎的北科大、臺北城市科大及鑫沂創富生技，設計的「負氫離子飲水製造機」主打免插電、不排放廢水等環保措施，加上過濾後可直接生飲，免去煮沸的程序，因此在現場獲得不少廠商詢問，甚至有泰國廠商當場買下機器，準備考慮在泰國生產。
此外，目前許多運動場館都有設計計分設備，然而建置的費用不但高昂而且一套設備只能滿足一種運動的需求。聖約翰科大及二信高中所設計的「運動型多功能操控系統」，可同時選擇多種賽事分數，透過投影機、液晶顯示器或電子看板呈現，且一套的造價僅需15000元左右，參賽期間已經接獲50套的訂單。
謝曼麗透露，有許多今年無法出國參賽的團隊已經表達意願，希望明年能參與代表團，為國爭光。目前預估，明年的參賽作品可望回到30件以上。
北科大、臺北城市科大及鑫沂創冨生技共同研發的負氫離子飲水製造機，不但獲得金牌與埃及特別獎的肯定，產品更獲得多家國外廠商的青睞，成品已在展場賣出。（台灣代表團提供）
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