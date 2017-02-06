貫穿屏東前後站 重慶路延伸段預計二月底通車

2017-02-06 18:24

〔記者李立法／屏東報導〕貫穿屏東車站前、後站連接光復路與公勇路的重慶路延伸段，已完成號誌及相關電路設施，正辦理路權移交，預計2月底前通車，車輛及人員進出車站將更為便利。

屏東新站春節6天連續假期平均每日進出1萬2千人次，前站大廳提前在春節前開放旅客通行，疏解不少從後站進出人潮，由於貫通前、後站光復路與公勇路的重慶路延伸段尚未通車，前往後站車輛還是得繞道建民路或復興路，常在建民路口形成交通瓶頸，令趕搭火車民眾感到不便，為疏解後站車流而開闢的重慶路延伸段遲未通車，引發關切。

屏東車站站長董阿成表示，大廳前站頂棚工程即將進行，預計3月可完工，屆時車輛可進入前站廣場接送旅客，減少光復塞車情形，至於重慶路延伸段也已完成驗收，將把路權移交給屏東市公所，預計2月底前就能通車，車輛往來前後站將更為方便，也有助於疏解建民路的塞車情形。