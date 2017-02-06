放生亂象持續 台南出現南美洲珍珠魟
2017-02-06 19:02
在六甲赤山龍湖巖釣上來的珍珠魟。（記者楊金城翻攝）
〔記者楊金城／台南報導〕賣溝棒啊（台語意謂：別再放了），六甲赤山巖埤外來魚種問題嚴重，竟然出現南美洲亞馬遜河珍珠魟，嚇了研究人員一跳。
六甲區公所委託真理大學環境教育暨生態保育研究推廣中心進行赤山龍湖巖（巖埤）環境生態調查出爐，發現水質優養化問題嚴重，加上水體沒有流動，一旦氣溫過高或急遽降溫，可能是導致之前曾發生魚類大量死亡的原因。
另外，赤山龍湖巖是佛教聖地，昔日信眾放生的魚種族群量增加也會增加水體優養化的情況，而且外來魚種過多，根據真理大學調查，在巖埤發現水生生物有魚、蝦、螺貝、龜計17種，其中外來種就有9種，包括珍珠魟、爪哇鲃、野翼甲鯰（琵琶鼠）、吳郭魚、斑駁尖塘鱧（筍殼魚）、大頭鰱、線鱧（泰國鱧）、福壽螺和紅耳龜（巴西龜）。最令研究人員驚訝的是原產於南美洲亞馬遜河流域的珍珠魟竟然也出現在巖埤。
為了宣導護生概念和維護巖埤濕地生態，六甲區公所最近特別在巖埤周邊設計解說牌，提醒民眾愛護生命的精神可貴，但不當的放生可能造成生命的損失而非救贖。
六甲區長蔡秀琴說，感謝內政部營建署、台南市農業局和真理大學的支持，推動六甲濕地保育計劃調查六甲埤塘的豐富多元生態，讓六甲人和遊客一起來愛護這些珍貴的歷史文化地景，尤其民眾不要再進行放生的行為，可以把這些力量轉化到更多需要幫助的野生動物身上。
真理大學老師莊孟憲說，珍珠魟是淡水魟，過去是觀賞魚，身價上萬元，現在不稀奇，可能被民眾棄養在巖埤，用魚竿釣上來的珍珠魟體寬約50公分，尾部有20公分長，體型不小，助理還看到水裡另有一隻珍珠魟，民眾不知棄養或放生可能對生態造成危機，值得民眾正視。
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