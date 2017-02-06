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人行環境無障礙考評 台南勇奪全國第一

2017-02-06  18:23

〔記者蔡文居／台南報導〕內政部105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，台南市在人行環境部分榮獲全國第一。

南市府表示，根據評比結果，台南市在人行環境部分榮獲全國第一；交通安全部分，則獲得第三名，總成績直轄市組優等名列第二。

工務局表示，為維護台南市道路，該局每年排除萬難編列3至5億元經費執行路平專案，雖然全台南市的路平無法一次到位，但永續進行道路改善維護，道路品質會愈來愈好。

工務局表示，南市府6年來持續推動路平專案，道路平整順暢讓民眾直接有感；而在南市建置以人為本的友善人行環境也成為重點執行項目，並投入大量心力辦理人行無障礙環境改善。

工務局表示，道路申挖填補造成坑洞問題，一向是民眾不滿的最大因素；對此，台南市合併升格後，制定「台南市道路挖掘管理自治條例」，加入檢調、政風單位強力抽驗申挖品質，研發許多APP等讓道路施工過程透明，管挖品質可一目了然等等全國創新政策與作為，深獲中央肯定，也成為其他縣市觀摩學習的對象。

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  • 南市推動路平專案，並投入大量心力辦理人行無障礙環境改善。（記者蔡文居攝）

    南市推動路平專案，並投入大量心力辦理人行無障礙環境改善。（記者蔡文居攝）

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