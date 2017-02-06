空拍機亂入五股航道 松機7航班延誤

2017-02-06 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕又有空拍機亂入！

根據《TVBS》報導，松山機場接獲軍方通報，今下午4時22分一架無人空拍機闖入五股附近的航道上，導致松機暫停起降近1小時，直到5時18分才解除，造成7個班延誤。

民航局已通報五股警方，目前已在尋找空拍機的操作人。