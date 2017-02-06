雲林許厝分校爭議 李進勇盼開學前有結論
2017-02-06 18:06
〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕國健署明天召開專家會議，討論雲林縣橋頭國小許厝分校學童尿液TdGA硫代二乙酸監測數據，雲林縣長李進勇盼開學前能有具體結論，讓縣府在學童健康安全下，安排學生最妥適學習環境。
國衛院「石化工業區附近學童有害空氣汙染物之暴露評估研究成果報告」顯示許厝分校學童體內TdGA硫代二乙酸濃度偏高，有健康疑慮；行政院去年八月據此命令許厝分厝遷校，但報告未明確釐清污染源，引發地方反彈，要求再採樣調查。
新採樣調查結果上月出爐，結果學生體內TdGA不降反升，學生家長希望能讓學童重新回到分校上課；國健署明天召開「專家會議」，希望比對資料找出學童健康風險肇因。
李進勇指出，他指派衛生局、教育局與環保局參加專家會議，就監測數據等相關資料聆聽專家學者意見，並請國健署等單位再到地方召開公聽會或說明會，希望開學前獲得具體結論，在學童健康安全無虞下，做出有利學童學習的決定。
分校家長許芳餘回答這次會議內容家長不了解，為確保學童權益，他們也委託專家及學者與會，最終仍希望學童儘快回到分校上課。
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