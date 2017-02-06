松菸才第二！十大文青必訪景點出爐

華山文創園區被列為文青必訪第一名。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-02-06 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕近年來「文青」一概念在台灣掀起旋風，很多人都希望能成為外表有氣質的文青。《網路溫度計》就整理出10個文青必訪的景點，想當文青的人別錯過。

被評選為「文青必訪朝聖景點」第1名的是華山1914文創園區，這裡不但保留日治時期台北酒廠風貌，還結合傳統、文化、創意、藝術、時尚等元素。華山園區也經常舉辦各式活動，是身為文青必去的朝聖地點。而第2熱門的文青必訪景點則是松山文創園區，原來的松山菸廠在經多次改名後，變成了文創園區，除了常有展覽，旁邊還有誠品，一次滿足文青觀展、逛街的需求。

台北大稻埕因為有著歷史意義與故事，建築改建後多了餐廳、手作工坊與特色酒吧，讓文青可以感受到新舊文化間的碰撞，被認為是「文青必訪朝聖景點」第3名。而位於新北的石碇千島湖則是文青必訪朝聖景點前5名中唯一不在台北市的地點，這裡因為有美麗的自然景象與茶園，是許多文青拍照時必拜訪的地點。

文青必訪朝聖景點：

1. 華山1914文化創意產業園區

2. 松山文創園區

3. 大稻埕

4. 石碇千島湖

5. 民生社區/富錦街

6. Commune A7貨櫃市集

7. 誠品書店

8. 光點台北

9. 好丘/四四南村

10. 台北當代藝術館

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網路溫度計 十大文青必訪朝聖景點