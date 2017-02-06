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你能順利畢業嗎？ 大數據發現這科是關鍵

2017-02-06  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州護理學院分析過去10年所有學生的成績數據，結果顯示影響學生能否順利畢業的科目，竟然是數學，而非原本預測的基礎護理學概論。

《紐約時報》報導，喬治亞州護理學院副教務長瑞尼克（Timothy M. Renick）指出，「第1年的基礎護理學概論不論你表現如何，都能順利念下去，但如果你在數學這科表現不佳，到了第2年、第3年，你的表現只會愈來愈糟」；校方的大數據分析顯示，不到10%的學生能在數學成績較差（C）的情況下順利畢業，這也顯示出代數、統計學是學生接下來學習生物學、微生物學等的重要基礎。

此外，美國亞利桑那州立大學利用大數據分析學生的成績，發現「英文作文」是學生能否順利畢業的關鍵，只有41%的學生在英文作文科目表現不佳的情況下，仍能順利畢業；而中田納西州立大學的大數據分析結果則顯示，大多數無法順利畢業的學生，在「美國歷史」這科拿了低分。

亞利桑那州立大學副教務長維多（Melissa Vito）指出，「過去我們認為，學生如果有科目拿到C，不是什麼大問題，但大數據分析顯示，學生如果是在基礎學科拿到C，可能導致學生無法順利畢業」；維多認為，利用大數據分析學生的成績，可以幫助學校了解如何更有效的分配學習資源。

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  • 美國喬治亞州護理學院分析過去10年所有學生的成績數據，結果顯示影響學生能否順利畢業的科目，竟然是數學，而非原本預測的基礎護理學概論。（路透）

    美國喬治亞州護理學院分析過去10年所有學生的成績數據，結果顯示影響學生能否順利畢業的科目，竟然是數學，而非原本預測的基礎護理學概論。（路透）

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相關關鍵字： 大學畢業 大數據 大數據分析 數學 歷史 畢業 美國 英文
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