《新竹文獻》今年上線 數位系統還將爭取擴大改版
2017-02-06 17:34
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕樹黨竹北市民代表許育綸表示，網路資訊發達，由新竹縣文化局出版的《新竹文獻》，可惜迄今只有紙本；文化局表示，竹縣推動縣史館典藏史料文物數位化系統已近10年，《新竹文獻》今年也將陸續上傳網路，未來還將爭取改版、擴大內容。
許育綸說，《新竹文獻》內容豐富多元，深具參考價值，可惜迄今只有紙本，不像新竹市文化局出版的《竹塹文獻》，在官網就可找到電子版；他建議《新竹文獻》也應該儘快數位化，以符合政府資訊公開精神，同時促進縣民鄉土研究風氣。
文化局副局長朱淑敏表示，竹縣早在民國97年縣史館開館，即在經費許可下，分年展開史料文物數位化工作，第一階段計畫首先針對《台灣省新竹縣志》及《新竹州時報》等史料文獻資料，進行數位化典藏並建檔，以利後續史料徵集與推廣應用，迄今包括《淡新檔案》、吳濁流、龍瑛宗等文學作品都已數位化。
朱淑敏說，已發行17年的《新竹文獻》，除創刊號前幾期，大多都有電子檔，但牽涉到版權等相關事宜，須取得作者同意，因此前置作業相當費時，不過經過努力，今年就會陸續上傳網路，創刊號前幾期也將掃瞄電子化。
朱淑敏進一步表示，因應時代潮流，文化部今年推動地方知識學，該局也將提案爭取補助，希望將目前的縣史館數位典藏系統官網（http://collection.hchcc.gov.tw/gs32/hchccadv/intro.htm）改版並擴大內容，除了典藏的史料文獻，包括所有文化局出版的書籍期刊，以及新竹縣議會議事資料、各鄉鎮及社區的出版品等，也都可以納入其中或連結，方便民眾線上瀏覽，以利知識傳佈。
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