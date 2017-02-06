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林志玲老家土地公廟送發財金 建商還願加碼2萬

2017-02-06  17:32

［記者王涵平／台南報導］名模林志玲老家的安溪寮福安里土地公廟，去年開始送發財金，有一建商求得發財金600元之後，今年加碼2萬元還願，感謝土地公庇佑。

位於福安里（下寮）西南角落的土地公廟，由安溪寮庄廟福安寺分祀而來，做為鎮守庄尾的守護神，原為1座小廟，民國71年重建。

近幾年因志玲姊姊慈善基金會返鄉助學，林志玲老家在安溪寮福安里的消息也引起關注，庄內土地公廟去年開始發送發財金，吸引不少信眾前往參拜。

土地公廟總幹事林明池表示，還有信眾指稱夢到1座土地公廟，廟前有兩株老榕樹，經遍尋找到福安里土地公廟時，相當驚訝與夢中見到的土地公廟一模一樣。

他說，福安里土地公廟今年正月初29將擴大舉辦吃丁酒等聯歡活動，歡迎民眾前來擲筊求發財金、鬥鬧熱。

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  • 名模林志玲老家的安溪寮福安里土地公廟，去年開始送發財金，總幹事林明池表示，有一建商求得發財金600元之後，今年加碼2萬元還款，感謝土地公庇佑。（記者王涵平攝）

    名模林志玲老家的安溪寮福安里土地公廟，去年開始送發財金，總幹事林明池表示，有一建商求得發財金600元之後，今年加碼2萬元還款，感謝土地公庇佑。（記者王涵平攝）

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