林志玲老家土地公廟送發財金 建商還願加碼2萬
2017-02-06 17:32
［記者王涵平／台南報導］名模林志玲老家的安溪寮福安里土地公廟，去年開始送發財金，有一建商求得發財金600元之後，今年加碼2萬元還願，感謝土地公庇佑。
位於福安里（下寮）西南角落的土地公廟，由安溪寮庄廟福安寺分祀而來，做為鎮守庄尾的守護神，原為1座小廟，民國71年重建。
近幾年因志玲姊姊慈善基金會返鄉助學，林志玲老家在安溪寮福安里的消息也引起關注，庄內土地公廟去年開始發送發財金，吸引不少信眾前往參拜。
土地公廟總幹事林明池表示，還有信眾指稱夢到1座土地公廟，廟前有兩株老榕樹，經遍尋找到福安里土地公廟時，相當驚訝與夢中見到的土地公廟一模一樣。
他說，福安里土地公廟今年正月初29將擴大舉辦吃丁酒等聯歡活動，歡迎民眾前來擲筊求發財金、鬥鬧熱。
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