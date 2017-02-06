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人生70歲最重要的事？ 8旬老師給1個字…

彰化縣鹿港國小第16屆同學會今天在鹿港歡喜相聚，大家相約明年見。（記者劉曉欣攝）

2017-02-06  17:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕人生70歲最重要的事？只有1個字，不是「財」，不是「富」，也不是「錢」， 答案是「動」！

彰化縣鹿港國小第16屆同學會今天在鹿港歡喜相聚，當年青春的少男少女，如今都已是邁向70歲的阿公阿嬤，受邀出席的老師黃振文，以8旬高齡給這群學生上一堂人生課，「人生70歲最重要的事？只有1個字，就是『動』！」不管是運動、勞動都好，生命能「動」才有未來！

鹿港國小第16屆同學會今年約有90人參加，這群年約70歲的校友大多已經退休，去年由林四來號召，今年由施學堂當總召，邀請3位8旬老師黃振文、莊美雪、陳秀卿出席，大家相約明年再相聚。

林四來說，同學畢業後，曾在36年前也辦過同學會，直到去年才又辦同學會，當時他覺得將近70歲，年紀大了，再不辦的話，可能就會來不及了。

受邀出席的黃振文老師，有備而來，還出題考學生，「當年畢業旅行去那裡」、「當年住宿地點」，馬上有學生舉手回答「獅頭山」、「海會禪寺」通通都答對了。

黃振文說，當年學生要走獅頭山步道，男老師在前頭帶隊，女老師押後，沒想到，前後隊伍相距1公里，天色已暗，前面隊伍早已抵達，後面還沒跟上，只好派出男老師折返找人，才發現莊美雪、陳秀卿兩位女老師在後頭，「因為迷路了」，由於當時沒有路燈，沒有手電筒，真的是「火金姑」螢火蟲來帶路。

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  • 彰化縣鹿港國小第16屆同學會今天在鹿港歡喜相聚，邀請3位8旬老師出席。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港國小第16屆同學會今天在鹿港歡喜相聚，邀請3位8旬老師出席。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化縣鹿港國小第16屆同學會今天在鹿港歡喜相聚，黃振文老師帶來當年畢業旅行的老照片。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港國小第16屆同學會今天在鹿港歡喜相聚，黃振文老師帶來當年畢業旅行的老照片。（記者劉曉欣攝）

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