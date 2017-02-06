水患自主防災社區評鑑 宜蘭縣獲績優

2017-02-06 17:15

［記者林敬倫／宜蘭報導］經濟部水利署辦理「105年度水患自主防災社區作業計畫」評鑑，宜蘭縣政府被評為績優縣市，宜蘭市梅洲社區則連續3年被評為特優社區，縣政府表示，感謝各社區為自主防災的付出及努力，在氣候變遷的情況下，除建設治水工程，居民能夠離災自救，絕對能降低更多災損。

經濟部水利署自99年開始協助各縣市政府成立水患自主防災社區，並辦理評鑑作業，往年僅會針對各社區表現進行評鑑，今年則首度針對縣市政府，協助地方成立自主防災社區的表現評鑑。

宜蘭縣現階段共有28個自主防災社區，縣府每年編列200多萬元經費協助維管，因縣府對於各社區的作的關懷度、掌握度高，且能適時的提供輔導，因此被評為績優縣市，縣府工務處長陳春錦指出，治水工程對於防災雖有成效，但仍是有限，各社區有自救能力，絕對能更有效的減災。

另外，宜蘭市梅洲社區自103年開始，已連續3年再評鑑中被評為特優社區，縣政府表示，因為該社區運作成熟，主動參與許多政府部門舉辦的演習，並配合宜蘭市政府政策，發展出自身特色，這些都是能夠獲獎的關鍵。