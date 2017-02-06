工商普查4月開始 宜縣2萬5千餘家業者待查

工商普查4月開跑。（記者林敬倫攝）

2017-02-06 17:18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府配合行政院主計處辦理「105年工業及服務業普查」，今成立工業及服務業普查處，將於4月展開訪查，縣內共2萬5千餘家工業及服務業者為普查對象，縣府表示，普查目的旨在蒐集產業營運狀況，提供政府研訂產業政策及施政方針，資料也可供學術單位研究單位參考。

根據統計法規定，工業及服務業普查每5年辦理一次，自民國43年首次創辦以來，已舉辦過12次，今年為第13次普查，訪查時間為4月15日至6月30日，縣政府表示，普查的主要目的，在於收集業者的營運狀況、資源分布、資本運用、生產結構及其他相關產業經濟活動情況。

縣政府強調，將動員行政人員、普查員、指導員及審核員等約計350人進行普查工作，每個人都經過專業訓練，普查的資料絕對不會外流，業者可以放心接受訪查。

縣府也表示，如果遇到民眾不願意配合普查，目前無明確罰則，但執行人員會盡力勸導溝通，並透過地方仕紳協調，如果無法配合普查員時間，民眾也可以透過網路填報的方式進行普查，敬請支持與配合，如還有其它疑慮，可電洽主計處專線03-9255335。