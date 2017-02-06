梨山－武陵農場賞櫻專車車票 10日起預售

「梨山－武陵農場」賞櫻專車10日起預售車票。（圖由豐原客運提供）

2017-02-06 17:07

〔記者張菁雅／台中報導〕武陵農場櫻花季自11日至28日登場，豐原客運行駛的「梨山－武陵農場」賞櫻專車將在10日起預售車票，現場並送出限量紀念品。櫻花季期間搭乘被民眾暱稱為「幸福巴士」的6506路「豐原－梨山」路線，還可得到限量發行的櫻花專車版「一卡通」票卡。

還送限量紀念品

「梨山－武陵農場」賞櫻專車每天去程及回程各開出6班次，去程預定發車時間分別為上午6時30分、7時、9時、9時30分及中午12時30分、1時，原車去原車回，配合武陵農場參觀人數總量管制，每天提供200人次購票。豐原客運表示，發車前一日晚間6時至8時在梨山遊客中心現場販售車票，每人限購車票，售票時間為10日至27日，現場還送限量的賞櫻專車明信片、貼紙等。

公路總局表示，規定只能現場購票，是希望鼓勵民眾至梨山住宿，隔日再前往武陵農場賞櫻，避免民眾長途及夜間行車，造成疲勞駕駛。

另外，豐原客運6506路「豐原－梨山」公車是梨山地區民眾往返市區的主要交通工具，車程長達186公里，行駛時間要6、7個小時，長期下來，駕駛與乘客關係有如親人，車上滿載人情味，而被稱為「幸福巴士」。為鼓勵民眾搭乘該路線，櫻花季期間，憑當日全程乘車憑證，豐原客運就送櫻花專車版的「一卡通」。