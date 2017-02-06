彰化49.4公頃污染農地再現 春耕前插牌列管

2017-02-06 17:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕開始進入一期稻作的春耕期，環保署去年年底抽驗彰化縣重金屬高污染潛勢農地調查結果出爐，在縣內5個鄉鎮市，發現49.4公頃農地超過食用作物農地管制標準含銅、鋅、鎳等重金屬超標，這回「中鏢」農地多數剛整地尚未播種插秧，環保局趕在播種前進行插牌，正式列為農地污染控制場址。

這些污染農地上種植的農作物，青菜、水稻、雜糧、蔬果都有，早在調查結果出爐之前，作物早已採收上市，流入市面，應早被民眾吃下肚。

不少民眾擔心，吃到種在遭重金屬污染土地的農作物，會不會有食安疑慮，對此，環保局長江培根指出，農作物需通過農政單位檢驗才能上市，農政單位會做好把關工作，而污染農地跟污染農作物不能畫上等號，農地遭重金屬污染，不代表農作物也會受到污染。

環保局水質保護科長楊欣怡表示，這回被驗出重金屬成份以銅最多，其次是鋅和鎳，這類重金屬有些也是人體需要的微量成份，含量不要多大會造成人體中毒就好。

這次調查計畫，環保署去年2次調查，第1次公佈結果是去年9月，當時就有鹿港農民得知自己耕作的農地變成納入管制的污染農地，連帶農地上所種的2期水稻都要剷除，痛罵環保單位列管時機點不對，糟蹋農民心血，有上次教訓，這回，環保局學乖了，趕在農民播種之前插牌列管。

花壇鄉蔡姓稻農說，還好，還沒插秧，如果公佈時間點再晚幾天，都播種完了才通知列管，又要鏟除，損失可做大了。

也有菜農說，農作物行情「菜土菜金」，漲跌驚人，目前菜價跌，農地遭列管領到的補償金，勉強還能補貼損失，若發生在風災過後，菜價行情節節看漲時，只有些許賠償金，農民會欲哭無淚。