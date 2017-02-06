好雄偉的30公分 這隻公鹿讓大家都害羞！

2017-02-06 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕30cm鄉民全輸了！今年南投燈會移師南投市，從上月21日起就開燈展出，加上與沙雕、恐龍展同時展出，三合一展覽吸客力大增，春節6天連假就有超過170萬人次造訪。市區主燈「雞鳴春曉」及9公尺高的集集主燈「鳳凰展翅」相互輝映著，而有網友發現除了這兩尊壯麗的主燈外，擁有「30公分」的公鹿花燈更是雄偉過人。

一名黃姓網友在臉書社團爆料公社中貼文「兒童不宜，果然雄偉啊…這鹿鞭會不會太強了」照片中只見一座維妙維肖的公鹿花燈，有著巨大的鹿角，眼神正視著前方，但就連鹿鞭也真實呈現，貼文一出隨即吸引網友討論「小朋友會問：拔拔那根是甚麼？」、「看完燈會後，印象最深刻是這一根嗎XD」、「牠的尖端還發光耶><」、「兒童不宜」、「好害羞喔」。