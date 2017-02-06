| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空拍機亂入五股航道 松機7航班延誤
 首頁 > 生活

好雄偉的30公分 這隻公鹿讓大家都害羞！

2017-02-06  17:20

〔即時新聞／綜合報導〕30cm鄉民全輸了！今年南投燈會移師南投市，從上月21日起就開燈展出，加上與沙雕、恐龍展同時展出，三合一展覽吸客力大增，春節6天連假就有超過170萬人次造訪。市區主燈「雞鳴春曉」及9公尺高的集集主燈「鳳凰展翅」相互輝映著，而有網友發現除了這兩尊壯麗的主燈外，擁有「30公分」的公鹿花燈更是雄偉過人。

一名黃姓網友在臉書社團爆料公社中貼文「兒童不宜，果然雄偉啊…這鹿鞭會不會太強了」照片中只見一座維妙維肖的公鹿花燈，有著巨大的鹿角，眼神正視著前方，但就連鹿鞭也真實呈現，貼文一出隨即吸引網友討論「小朋友會問：拔拔那根是甚麼？」、「看完燈會後，印象最深刻是這一根嗎XD」、「牠的尖端還發光耶><」、「兒童不宜」、「好害羞喔」。

廣告
  • 擁有「30公分鹿鞭」的雄路花燈。（擷取自爆料公社）

    擁有「30公分鹿鞭」的雄路花燈。（擷取自爆料公社）

  • 貼文吸引網友熱烈討論。（擷取自爆料公社）

    貼文吸引網友熱烈討論。（擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南投燈會 爆料公社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：好雄偉的30公分 這隻公鹿讓大家都害羞！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.