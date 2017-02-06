台東關山米乖乖熱銷 228計畫推出第2批
2017-02-06 16:39
「關山米乖乖」熱銷，關山鎮農會計畫在228連假推出第2批。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕台東關山鎮農會春節期間推出關山限定版「關山米乖乖」，配搭「買1送1」打卡再送御守米促銷，1200箱試水溫熱銷售罄，鎮農會盼延續夯氣，計畫228連假時再趁勢推出第2波，望有機會成為關山新伴手禮的「代名詞」。
關山鎮農會在台東大學教授陳美芬協助下，將關山米與乖乖成功作結合，春節期間在關山鎮米國學校推出「關山米~乖乖」限定版，關山米變零嘴，反應奇夯。台北遊客陳偉鴻說，小朋友平常白米飯吃不多，結果嚐到了關山米乖乖，一口接一口停不了嘴，立馬帶回3箱與北部親友分享。娘家在關山的廖淑美則說，家鄉今年起不再只有關山米，現在還有老少咸宜的米乖乖，讓旅外的關山子弟不但能藉此解鄉愁，還能當成伴手禮，送給親朋好友和同事。
首批生產的1200箱關山米乖乖銷售勢如破竹，春節連假尚未結束便銷售一空，關山鎮農會計畫再與乖乖公司協調，望能趕在228連假時再趁勢推出第2批。至於有民眾反應，蓬鬆的乖乖整箱攜帶便利性不足，採取宅配又不符經濟效益等問題，鎮農會將進一步研商改進。
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