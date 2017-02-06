大里公1跨區更名 15期市地重劃案審核通過

2017-02-06 16:42

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕懸宕數十年未解決的大里「公一」用地，市府結合大里區公所及附近公兒14、公兒15，合併辦理跨區市地重劃，已獲內政部都委會審核通過，成為全國首例公共設施跨區市地重劃案。市府今日表示，大里公一正式命名為「第15期市地重劃案」。

大里區「公一」公園用地位於國光路和大里路口的黃金地段，面積廣達5.24公頃，民國62年劃為公園預定地之後，至今已經40多年，卻因徵收經費龐大（目前徵收市價超過30億）遲未徵收，地主抱怨權益受損。

市長林佳龍為解決此長年問題，並改變大里風貌，希望結合921地震受損的大里區公所，興建大里區聯合行政中心，規劃結合公一、大里區公所和鄰近未開發的公園兼供兒童遊戲場用地（公兒14、公兒15），面積共6.96公頃進行市地重劃，獲得大部分地主支持。

市府以市地重劃方式進行個案都市計劃變更，農曆春節前，內政部都委會召開大會，市府秘書長黃景茂率隊北上出席，積極爭取支持該案，終於獲得委員支持審核通過，將把公一變更為機關用地、商業區、廣場及公園。

地政局長張治祥今日在市政會議說，大里公一公園案已編為第15期市地重劃案，內政部都委會6月將正式發布，市府8月會召開地主座談會及徵求同意書。由於此區域公共設施用地面積負擔達4成，規定只要負擔超過4成5，就要徵求地主的同意，重劃計畫書草案可在今年順利報核。

市長林佳龍表示，大里公一列為第15期市地重劃，而且跨區是全國首創，一併解決長期無法徵收公一用地的問題，這是很大的民怨，同時將大里區公所、衛生所、戶政所、地政所、大里分駐所等單位合署辦公，這是一個很成功的例子，創造多贏，而且很不容易得到中央的支持，希望加快進行。