台東高中龍柏強颱中重生 卻受不了東北季風

台東高中行政大樓前的龍柏被東北季風吹搖徵變枯黃，校方重立支架。（記者黃明堂攝）

2017-02-06 16:31

［記者黃明堂／台東報導］台東高中2株百年龍柏在去年尼伯特倒伏被救，好不容易長出新綠，喜獲重生，卻挺不過東北季風頻吹，全株枯黄，樹醫再援救，也只能死馬當活馬醫。

東中建校進入77個年頭，老樹林立，但在尼伯特風災中遭受空前重創，倒了28棵老樹，部分因同時染褐根病而放棄，總共救回20棵，包括這2株龍柏。

他說，雖然建校77年，但種植進校園時，就已經是大樹，所以樹齡在百年上下，相當珍貴。

龍柏去年扶正後，一直維持生長，但入冬吹東北季風後，樹葉卻一路褐變，經向樹醫詢問，研判是支架的施力點不對，導致強風吹拂時，根部搖動，終至根系受損。

他說，雖然已全株褐色，但仍為它重新安裝支架，希望這個春天能爭取二度重生機會。