林園寒假羽球營登場 高市副議長來打氣

高市副議長蔡昌達（後排西裝）今主持羽球營開幕，為小學員打氣。（記者王榮祥攝）

2017-02-06 16:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市全民運動環保協會第一屆寒假羽球育樂營，今在林園區中芸國中舉行開幕式，來自中芸、林園、汕尾、王公等4所國小、共50名學童參與，將展開為期5天的羽球技能訓練，身兼協會榮譽理事長的高市副議長蔡昌達勉勵學員用心學習，期待大家向戴資穎看齊，讓高雄再出現一位世界羽球球王或球后。

今開幕式在中芸國中體育館舉行，高市議會副議長蔡昌達、中油石化事業部執行長王順發、中芸國中校長王耀庭，及部分學員們的家長出席會場。

擔任環保協會榮譽理事長的蔡昌達誠摯歡迎小朋友參加羽球育樂營，並建議以後不只寒假辦，暑假也要辦，全民運動應該從小開始提倡；蔡昌達也很感謝中油贊助經費，中芸國中提供場地，並鼓勵學員珍惜資源、好好學習，有一天也能和羽球天后戴資穎一樣，向世界邁進。

中芸國中校長王耀庭說，中芸是推廣羽球運動的重點學校，雖然第一次辦育樂營，但過去已辦過4屆羽球比賽，4所國小學童如對羽球有興趣，歡迎畢業後來讀中芸國中，學校會繼續培訓。

中油石化事業部執行長王順發則指出，看到那麼多林園學童來參加羽球營，他覺得非常開心，強調中油一直是林園的好鄰居，長期以來持續各項睦鄰，與協助地方許多建設，更高興能贊助這項羽球育樂營。