國文作文用英文寫將翻譯給分？ 大考中心︰誤傳

2017-02-06 16:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕終於回應了！今年大學學測的國文作文有考生用英文作答，引發外界熱議，大考中心今天終於正式發出新聞稿，強調國文科就是考驗考生國語文，不應通篇使用其他語言或符號作答。

大考中心上週四召開學測的非選擇題閱卷記者會，其中公布竟有一名考生考國文科時，引導寫作（作文）竟然通篇使用英文作答，是施測23年來首見，對此須召開考試委員會討論，卻當場語出：「不排除幫考生翻譯給分」的說法，引發外界關注。

雖有人認為，考題上沒有註明「國文書寫」，認為考生突破盲點，但也有不少人批評，考國文科就是考國文，若用其他語言作答，「將來英文作文可以用國文寫嗎？請大考中心幫我翻譯就好」，台大教授李茂生也跳出來批評「難道英文比中文高尚？」律師呂秋遠也罵要幫考生翻譯是「鄉愿」做法。

歷經2天外界熱烈討論後，大考中心今天正式對外發出公告，在網站首頁上掛出說明新聞稿，強調國文考科就是在考驗學生的國語文讀寫能力，其中的非選擇題也應該用「國語文」字書寫，不應通篇使用其他語言或符號作答，也澄清先前「幫忙翻譯給分」的說法是誤傳。

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