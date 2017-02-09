《鬼怪》熱度持續延燒 孔劉新廣告電到少女們「鼻要鼻要的」

韓劇《鬼怪》男主角孔劉代言廣告，迷人微笑電力十足。（圖擷取自Korea The body shop youtube）

2017-02-09 12:57

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〔即時新聞／綜合報導〕韓劇《鬼怪》於1月21日播出完結篇，但火熱程度仍持續延燒，男主角孔劉更成為韓國廣告界新霸主，不下20個代言擠下稱霸多年的新慜娥（申敏兒）與去年爆紅的宋仲基、朴寶劍，在美妝品牌廣告中他更有不少「殺人級」的微笑，電的少女們「鼻要鼻要的」。

《Korea The body shop》請來孔劉代言香水，穿著白T坐在床上的他，讓人爆發少女心，「男友視角」也就是這樣吧！「殺人級微笑」更是讓人忘記到底是代言了什麼。

《鬼怪》雖播完但在2月3、4日播出特別篇－《招喚鬼怪》，不少幕後花絮及主角們私下俏皮的一面全都露，除了有5位主角的精采畫面外，配角們也十分搶戲，山神奶奶李伊與鬼怪秘書趙宇振都有搶眼的片段。

鬼怪特別篇《招喚鬼怪》預告片：

鬼怪特別篇中孔劉和李棟旭的互動更是讓粉絲笑到不行。（圖擷取自TvN youtube）