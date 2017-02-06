台北燈節新亮點 8.5公尺日珥雞亮相

2017-02-06 15:57

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北燈節於2月4日至12日舉行，重頭戲為11日元宵節當天，將舉辦西區史上規模最大的西城嘉年華大遊行，除新潮的小奇雞與引起話題的「媽祖」林默娘花車外，還有一台結合傳統手藝與新創打造的「日珥雞」花車，由台北市長柯文哲下午到場剪綵正式亮相，今晚將首次點亮。

日珥雞坐落於燈節主舞台旁的成都路與中華路口，高達8.5公尺、長度8公尺，由於體積龐大，雖然今天才正式亮相，但昨已先行搬運到指定地點，今天下午由柯文哲在紙風車文教基金會董事長柯一正、日珥雞設計者陳予晰與風之藝術工作室廠長 林金龍等人陪同下剪綵。

觀傳局表示，日珥雞花車創作靈感來自五行中的火和金，也恰好符合2017丁酉年屬火和金，以火紅金黃的太陽噴射的日珥塑造出現代俐落的雞身線條，塑造出炯炯有神不畏艱難的莊嚴姿態。

柯文哲表示，日珥雞花車是由新秀設計師與老工匠合作打造，又是一個新舊結合的例子，市政也是一樣，透過新舊融合創造新的火花，感謝年輕藝術家能不斷把創意發展出來，但除了有創意，也要有純熟的老工匠幫忙製作花車，因為每一個成功的背後，都是很多人的努力組合起來的。

按照預定，日珥雞花車今晚將首度點亮，點燈時間為下午5時半至晚間11時。