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新竹地區降雨嚴重不足 水公司呼籲節約用水

2017-02-06  15:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地區近期因降雨嚴重不足，導致頭前溪乾涸無法取得地表水作為水源，加上春耕的農業用水需求開始加大，自來水水源進水量驟降，造成部份地區發生缺水危機。

自來水公司三區處經緊急調度桃園地區每天5到6萬噸水、苗栗地區每天調度4到6萬噸水給新竹地區應急，方得渡過短暫缺水危機，三區處仍呼籲民眾節約用水，共體時艱。

新竹地區民生及公共給水每日約52萬噸，隆恩堰平日取水量約20萬噸供民生及公共給水，但枯水期僅取水不到4萬噸，其他主要是由水庫供給，而寶山及永和山水庫現蓄水量皆未及7成，呼籲大家共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以順利渡過今年的旱象。

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