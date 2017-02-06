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台灣首例H5N6病毒檢出 花蓮啟動緊急應變措施

台灣首例H5N6亞型禽流感病毒檢出，花蓮縣政府啟動緊急應變措施，派遣消毒車加強區域消毒，並將持續進行疫情訪視。 （資料照，花蓮縣政府提供）

2017-02-06  15:52

［記者王峻祺／花蓮報導］台北市野鳥學會2日於花蓮縣玉里鎮拾獲死亡幼鵝1隻，經送檢驗出台灣首例H5N6亞型禽流感病毒，花蓮縣動植物防疫所確認拾獲地點後，立即啟動「防範家禽流行性感冒緊急應變措施」，防堵疫情再度擴大。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，接獲通報後，已立即前往拾獲點周邊養禽場訪視，同時消毒及採樣送檢，目前周圍半徑1公里內的兩處養鴨場，暫時均無異常，今日更派遣消毒車加強區域消毒，並持續進行疫情訪視。

她強調，依據最新一季畜禽動態調查資料，將全面進行玉里地區養禽場疫情調查及採樣送檢，於最短時間內防範疫情發生及傳播，並呼籲養禽業者，若發現家禽有異常或不明原因死亡及飲水、攝食、產蛋率異常下降的情形，應立即通知在地公所及防疫所前往採樣監測，避免疫情擴散。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，預防禽流感應落實洗手等個人衛生措施，避免接觸禽鳥類與出入活禽市場，並熟食雞、鴨、鵝及蛋類避免感染，民眾如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師接觸史及旅遊史。

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