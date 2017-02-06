聚會所蓋在「墓仔埔」 原住民：免驚啦！
2017-02-06 15:54
潮州「族群融合多功能聚會所」今天舉行動土儀式。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮公所為了提供鎮內原民從事節日慶典空間、帶動原民文創產業發展，自籌1200萬預算，在潮州鎮第2公墓納骨堂旁打造「族群融合多功能聚會所」，今天舉行動土儀式，儘管聚會所就蓋在「墓仔埔」中，來義鄉鄉長竇望義說，公所事前徵詢過原民意見，大家都很期待聚會所落成，就算有「好兄弟」應該也會一起祝賀，免驚啦！
便利的生活機能讓潮州鎮吸引了鄰近的來義鄉、泰武鄉等原住民到潮州設籍，鎮公所統計，在鎮內設籍的原住民人口約有2300名，而實際住在潮州的原住民則有將近4000多人，佔鎮內人口的10%。
鎮公所指出，「族群融合多功能聚會所」位於三星里，鄰近通往來義鄉、泰武鄉的185甲線，聚會所與住宅區有段距離，可以避免祭典節慶時的聲響叨擾住戶。
公所表示，雖然該處原是第二公墓用地，但已經禁葬逾30年，6年前也已完成遷葬作業，過去曾考慮多個地方作為集會所興建，經過與地方民眾、原住民等多次討論後，一致認為第二公墓用地最合適。
「族群融合多功能聚會所」為鋼構建築，基地面積為1萬0310平方公尺，建築面積為886.42平方公尺，分為開放式空間及室內空間等兩個建築，開放式空間以主題設計規畫為集會、婚宴場所，另有射箭場、文創區、展演設施等規劃。
動土儀式上，潮州鎮長洪明江、潮州鎮代表會主席陳貞亮、來義鄉長竇望義、泰武鄉長邱登星、縣議員潘正義等原住民及地方政要皆到場共襄盛舉；洪明江表示，潮州的族群人口結構就像台灣的縮影，地方政府有義務帶動族群間互相尊重並照顧各個族群。
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