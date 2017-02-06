中市勞資爭議調解 去年為勞工拿回1.5億元

市長林佳龍（左）日前表揚績優工會，肯定工會為基層勞工爭取權益。（記者張菁雅攝）

2017-02-06 15:55

〔記者張菁雅／台中報導〕勞工意識抬頭，勞資爭議案件逐年增長，台中市政府勞工局105年受理勞資爭議調解案件達3389件，較104年增加400件，扣除和解、撤回案件者，調解成功率近59％，更為1542位申請人爭取金額達1億5870萬元。

勞工局表示，勞資爭議案件近幾年呈逐年增加趨勢，原因包括勞工意識抬頭、經濟不景氣，而勞資爭議事項多為資遣費、工資給付等；去年該局共受理3389件勞資爭議調解案，較前年增加400件，扣除和解、撤回案件等未進入調解程序者，調解成功率近59％。

勞工局指出，經調解成立案件，若資方未依調解結果履行，該局即函文事業單位限期給付，屆期仍未給付者則依法裁處；總計去年調解成功案件中，共為1542位申請人爭取金額達1億5870萬元。

至於調解不成立的案件，勞工局說，主要原因在於勞資雙方對於離職原因各執一詞，無法達成共識；或資方因經營困難致，無力給付費用等。

另外，台中縣市合併升格後，勞工局考量全市幅員廣大，自104年底陸續在和平區、東勢區、大甲區、沙鹿區、太平區、烏日區、大里區、北屯區、南屯區及龍井區等10區實施勞資爭議在地調解服務，勞資雙方就近在區公所調解，至去年底已服務1272件，由於勞工反應良好，勞工局計畫今年再增加1、2個區。

勞工局長黃荷婷表示，該局除提供整合性資源服務，促使勞資爭議案件能及時有效解決，另已開發勞動權益App，民眾可透過App進行加班費、資遣費、特別休假、舊制退休金等試算功能，讓工作權更有保障。