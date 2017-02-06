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一張圖讓你秒懂 「強國限定」防火牆！

2017-02-06  15:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲頁「台灣賦格TaiwanFugue」擅長以圖示針砭時事，近日再度畫出中國「獨步全球」的防火牆。

根據台灣賦格所畫的圖示來看，一般的防火牆會將木馬程式、電腦病毒及一些有害或不實的消息過濾掉，留下的大多是關於自己國家內的重要訊息；中國的防火牆則是不斷產出一些關於台灣的假訊息、抹黑謠言等。

台灣賦格寫道：「一般的防火牆會協助確保資訊安全，阻擋不好的東西，只允許好的東西通過。中國的防火牆則相反。」網友們則嘲諷：「人家是為了確保自身蝗蟲的純種性啊」、「那是智力測驗啦」、「重點還一堆白痴相信然後轉傳」。

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  • 臉書粉絲頁台灣賦格以一張圖表呈現全球和中國的防火牆之間的差異。（圖擷取自「台灣賦格TaiwanFugue」臉書頁）

    臉書粉絲頁台灣賦格以一張圖表呈現全球和中國的防火牆之間的差異。（圖擷取自「台灣賦格TaiwanFugue」臉書頁）

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