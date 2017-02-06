一張圖讓你秒懂 「強國限定」防火牆！

2017-02-06 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲頁「台灣賦格TaiwanFugue」擅長以圖示針砭時事，近日再度畫出中國「獨步全球」的防火牆。

根據台灣賦格所畫的圖示來看，一般的防火牆會將木馬程式、電腦病毒及一些有害或不實的消息過濾掉，留下的大多是關於自己國家內的重要訊息；中國的防火牆則是不斷產出一些關於台灣的假訊息、抹黑謠言等。

台灣賦格寫道：「一般的防火牆會協助確保資訊安全，阻擋不好的東西，只允許好的東西通過。中國的防火牆則相反。」網友們則嘲諷：「人家是為了確保自身蝗蟲的純種性啊」、「那是智力測驗啦」、「重點還一堆白痴相信然後轉傳」。