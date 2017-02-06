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作文用英文答題給分？ 學會：難道要讓體制崩毀

2017-02-06  15:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］大學學測剛結束，有學生在應考作文時，文章全用英文書寫，大考中心決定，將開會討論如何給分，處理方式包含通篇翻譯後在批改，中華民國作文教育學會表示，國文作文就是要用國文書寫，用英文顯然違規，大考中心卻還要討論，難道一張違規試卷就能讓體制崩毀？

學測國文作文考「關於經驗的N種思考」，首次用英文單字入題，但有學生竟通篇用英文書寫，大考中心將開會討論如何給分，選項包括代為翻譯成中文再批改，中華民國作文教育學會理事長黃偉慈指出，明顯違規的行為根本不用在討論，難道大考中心打算給分，然後破壞體制。

本身也是作文老師的黃偉慈說，學測作文試卷上已註明是國文考科試卷，非常明確，不容挑釁與賣弄，若閱卷召集人將為此單一試卷開會討論如何給分，此舉會招來開惡例的惡名，倘若如此，那是否英文作文試卷中，出現中文字，是否也該開會討論如何給分？

黃偉慈指出，現階段的教育仍以考試引導教學，國家級的大考，給分若標準混淆，會讓教育工作者與學子無所適從，盼大考中心三思！

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  • 大考中心討論國文作文用英文寫是否要給分，作文教育學會認為，根本沒必要。（資料照，記者簡惠茹攝）

    大考中心討論國文作文用英文寫是否要給分，作文教育學會認為，根本沒必要。（資料照，記者簡惠茹攝）

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