2月2日「土撥鼠日」 數千年前卻是「刺蝟日」！

刺蝟漸漸成為現代人的家庭寵物，但在古羅馬卻是能預測春天來臨的動物。（圖擷取自boredpanda）

2017-02-06 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕在北美洲2月2日這一天稱為土撥鼠日，相傳只要土撥鼠在這天看見自己的影子，那麼冬天就還有6個星期結束，但羅馬人卻在幾千年前將這天定為刺蝟日。

根據《boredpanda》報導，古羅馬人在2日這天稱為刺蝟日，不像土撥鼠日是白天看見自己影子就代表冬天還沒結束，刺蝟則是在月光下如果沒看見自己影子，就代表春天不久就會來臨。

現今刺蝟成為不少人家中的寵物，更有外媒指出英國人更愛飼養刺蝟，在英國還有刺蝟保護協會（British Hedgehog Preservation Society,BHPS），還曾向連鎖速食店抗議並成功改變了奶昔杯口的大小，以防刺蝟卡進杯口，更在新包裝上加印「垃圾危害野生動物」字樣，保護環境更保護動物。

曾有英國民眾拍下刺蝟受困速食店杯口的影片：

在北美洲有土撥鼠日，歐洲則有刺蝟日。（圖擷取自boredpanda）