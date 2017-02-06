0206地震週年 維冠寶寶家屬盼：平安長大

董惠娥的母親胡碧霞在台南市長賴清德陪同下，感謝各界關心。（記者劉婉君攝）

2017-02-06 15:31

［記者劉婉君／台南報導］0206地震發生迄今1週年，失去兩名兒子的台南永康維冠金龍大樓原住戶吳明珂、董惠娥夫妻，於2日產下女兒，成為第3位「維冠寶寶」，市長賴清德今天下午前往探視，董母胡碧霞代表家屬出面，感謝各界的關心，期盼孩子平安長大，如果女兒願意的話，也希望能再多生一兩個孩子。

董惠娥產後回到善化的娘家坐月子，今天婉拒外界採訪，賴清德與部分官員進入致意，再由賴清德陪同董母出面向外界表達謝意。

吳明珂、董惠娥因地震失去6歲及3歲兒子，胡碧霞表示，一想到兩個很可愛的孩子就這麼沒了，全家人到現在還是很難過，很難釋懷。現在有了新生命，比較開心一點，一定會全心全意照顧，希望外孫女平平安安長大。

賴清德說，很開心在震災滿一週年前夕有新生命誕生，代表吳明珂夫妻、及整個台南市，都是用最堅強的態度來面對這次地震，台南市會用這種最正面的價值來回應社會的幫助，未來也會繼續堅強走下去。

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