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迎戰旅遊淡季 知本溫泉區推長住優惠方案

知本溫泉多家業者推出長住優惠專案，吸引遊客重回知本體驗泡湯樂。（記者張存薇攝）

2017-02-06  15:13

［記者張存薇／台東報導］春節、寒假旅遊潮將結束，又因中客團銳減，台東縣知本溫泉業者推出「長住方案」，希望以優惠價格回饋鄉親，吸引更多民眾造訪知本溫泉，體驗台東慢活慢遊的樂趣！

目前包括高野飯店、富野溫泉會館、泓泉溫泉渡假村均推出長住優惠方案。高野副總黃慶安說，去年底推出10天9夜9999元的優惠價，遊客量成長1、2成，且有民眾住完後又再預約續住，以退休銀髮族最捧場，這也是可以開發的市場。

泓泉副總伍鳳瑛坦言，泓泉中客團原本占7成，但因中國觀光客銳減過半，今年初月試推7天6夜長住方案，增加約1.5成遊客，反映很不錯，因此過年後再增加4天3夜方案，平日含3天早餐、2人成行5666元住別墅區，約為訂價3成。

她說，以往給中客團2人房1800元優惠，乾脆回饋給鄉親，外籍觀光客也適用。

縣府觀光旅遊處副處長王國政表示，縣府將於3月初持續推出獎勵旅遊方案，並參加新加坡、香港、東京及中國上海、廣州旅展，以吸引更多自由行遊客到台東。

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