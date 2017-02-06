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少年打工遭斷掌意外 台少盟促修法保障未滿18歲勞權

2017-02-06  15:45

〔記者陳炳宏／台北報導〕昨深夜傳出17歲少年在超商打工賺學費，遇搶慘遭斷掌的意外，由於學生深夜於超商打工意外事件時有所聞，台少盟要求新任勞動部長林美珠應透過修法提供保護未滿18歲勞工不受剝削與虐待的措施。

台少盟秘書長葉大華表示，青少年打工族職災及意外事故頻傳，故台少盟特別於兩公約影子報告及國際審查會議中，對16至18歲青少年打工族深夜勞動的問題提出關切。

葉大華指出，目前15至19歲青少年勞工超過11萬人，並有相當比例之青少年打工族於未滿5人的微型企業工作，屬於未被強制納入勞保的對象，萬一發生類似事故也求償無門，更應加強重視相關法令的修正、落實勞動檢查及強化青少年勞工的勞動教育。

台少盟也針對該事件提出三點訴求：

1.呼籲勞動部長林美珠應積極面對並回應兩公約國際審查委員結論意見，修正《勞動基準法》第五章，增加未滿18歲從事勞動之少年工作時間規定。除原童工之規定外，參照ILO建議，增加「年滿16歲，未滿18歲者不得於午後10時至翌晨6時之時間內工作」，允以健全保障。

2.在職業安全及童工保護方面，建請刪除《勞工保險條例》第6條條文中「僱用勞工5人以上之」文字，提供所有勞工無差別待遇的勞動安全保障。

3.勞動部應加強勞檢，避免雇主讓員工處於危險的勞動環境（如：1人顧店），並要求便利超商業者應提出改善措施。

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  • 台少盟要求新任勞動部長林美珠應透過修法提供保護未滿18歲勞工不受剝削與虐待的措施。圖為台少盟秘書長葉大華。（資料照，記者簡榮豐攝）

    台少盟要求新任勞動部長林美珠應透過修法提供保護未滿18歲勞工不受剝削與虐待的措施。圖為台少盟秘書長葉大華。（資料照，記者簡榮豐攝）

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