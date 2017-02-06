| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

農民趕春耕 高麗菜免費摘

高麗菜價崩盤，菜農不堪成本，開放民眾免費採摘。（記者陳冠備翻攝）

2017-02-06  15:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕菜土菜金，高麗菜俗到免費送！彰化二林香田社區一處種植5分地大的高麗菜田進入採收期，可是高麗菜市場供過於求，每公斤只剩5塊錢左右，洪姓菜農衡量採收加運銷不符成本，乾脆開放民眾免費採摘，昨日一早陸續有50位民眾蜂湧而至，沒多久就把1萬多顆高麗菜採收大半，開心的說「免錢的最好吃」。

有「菜王」稱號的高麗菜，去年10月底，1顆高麗菜喊到300元天價，在農民復耕與搶種下，加上入冬後天氣溫暖，市場供過於求，菜價一路暴跌，今日溪湖果菜市場拍賣價，每公斤僅剩5.6元，不少農民無力負擔運銷成本，放棄採收，幸運的農田靠大馬路，還能以一顆10元吸引遊客，位於產業道路內的，就只能望天興嘆。

洪姓農民表示，種植5分地大的高麗菜，約有1萬5千顆，由於現在市場價格低迷，有考量請菜商來收購，可是每只高麗菜紙箱21元，加上運銷成本根本不划算，加上立春後，該農田必須趕快還給地主播稻，未免浪費，只好開放民眾免費採收高麗菜。

昨日開放後，吸引不少附近民眾來採摘，也有菜商開著小貨車採摘，林姓菜商表示，因為高麗菜產量暴增，不少菜商都不想虧本採購，不過菜農種菜很辛苦，還是跟洪姓農民以低價採買約7、800顆，希望讓農民損失降到最低。

住附近的蔡姓居民表示，昨天來採了20顆，發現品質不錯，所以今天又帶了朋友來採摘，他也說，雖然這些高麗菜有不少遭蟲咬，不過也代表這些菜不噴灑農藥，吃起來最健康，免費又天然尚好吃啦。

廣告
  • 菜商貨車上堆滿高麗菜，趁低價搶購。（記者陳冠備翻攝）

    菜商貨車上堆滿高麗菜，趁低價搶購。（記者陳冠備翻攝）

  • 附近民眾「呷好道相報」，連續連天來採摘高麗菜。（記者陳冠備攝）

    附近民眾「呷好道相報」，連續連天來採摘高麗菜。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 高麗菜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：農民趕春耕 高麗菜免費摘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.