農民趕春耕 高麗菜免費摘

高麗菜價崩盤，菜農不堪成本，開放民眾免費採摘。（記者陳冠備翻攝）

2017-02-06 15:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕菜土菜金，高麗菜俗到免費送！彰化二林香田社區一處種植5分地大的高麗菜田進入採收期，可是高麗菜市場供過於求，每公斤只剩5塊錢左右，洪姓菜農衡量採收加運銷不符成本，乾脆開放民眾免費採摘，昨日一早陸續有50位民眾蜂湧而至，沒多久就把1萬多顆高麗菜採收大半，開心的說「免錢的最好吃」。

有「菜王」稱號的高麗菜，去年10月底，1顆高麗菜喊到300元天價，在農民復耕與搶種下，加上入冬後天氣溫暖，市場供過於求，菜價一路暴跌，今日溪湖果菜市場拍賣價，每公斤僅剩5.6元，不少農民無力負擔運銷成本，放棄採收，幸運的農田靠大馬路，還能以一顆10元吸引遊客，位於產業道路內的，就只能望天興嘆。

洪姓農民表示，種植5分地大的高麗菜，約有1萬5千顆，由於現在市場價格低迷，有考量請菜商來收購，可是每只高麗菜紙箱21元，加上運銷成本根本不划算，加上立春後，該農田必須趕快還給地主播稻，未免浪費，只好開放民眾免費採收高麗菜。

昨日開放後，吸引不少附近民眾來採摘，也有菜商開著小貨車採摘，林姓菜商表示，因為高麗菜產量暴增，不少菜商都不想虧本採購，不過菜農種菜很辛苦，還是跟洪姓農民以低價採買約7、800顆，希望讓農民損失降到最低。

住附近的蔡姓居民表示，昨天來採了20顆，發現品質不錯，所以今天又帶了朋友來採摘，他也說，雖然這些高麗菜有不少遭蟲咬，不過也代表這些菜不噴灑農藥，吃起來最健康，免費又天然尚好吃啦。