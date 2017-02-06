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中國境外污染移入空氣差！明天白天才好轉

由於中國境外污染移入，今天全台各地空氣偏差！（圖擷取自天氣即時預報臉書）

2017-02-06  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國境外污染移入，今天全台各地空氣偏差！

「天氣即時預報」在臉書上表示，乾冷東北風昨天南下，在中國華北一帶累積許久的空氣污染物，也乘著冷空氣到台灣，而目前花東地區，指標污染物-PM2.5濃度，從今天清晨起有顯著上升，預計明天白天才會好轉。

「天氣即時預報」提醒，現在起至明天清晨，預計是這波境外污染最明顯時刻，雖然沒有非常嚴重，但敏感的人要注意活動；中南部也會因為風向、地形與本地污染持續，空氣並不會隨境外污染減少而顯著轉好，維持相對不佳，直到春天吹南風。

此外，天氣即時預報說，週四（9日）至下週一（13日），入冬第一波「寒流」報到，嘉義以北低溫預計下探10°C或以下，民眾請預先做好長時間抗寒保暖之心理準備。

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