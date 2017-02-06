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黃月桂接弘光科大校長 盼國際化對抗少子化衝擊

黃月桂接任弘光科大校長。（記者張軒哲攝）

2017-02-06  15:22

〔記者張軒哲／台中報導〕台中女兒返鄉辦學！弘光科大今日舉辦新卸任校長交接典禮，由前台北體育學院副校長黃月桂接任校長。國內大學面臨少子化衝擊，她強調，「除了穩住在地學生來源，持續發展國際市場，增加短研生、培訓團及產學合作之外，更可配合政府南向政策，加速國際化的腳步。

今日交接典禮包括台中市副市長林依瑩、行政院環保署長李應元、教育部體育署主任秘書王漢宗、弘光科大董事長王乃弘、國立台北護理健康大學校長謝楠禎及多所大學校長、高中職校長、醫院院長等人均到場觀禮，場面盛大熱鬧。

黃月桂說，她在台中出生、長大，台中女中畢業後到台北求學，後來負笈國外進修及就業，現在返璞歸鄉，要回饋生長我的故鄉。」她感性地說，小時候就聽說沙鹿光田醫院救人無數，她的表姊、嫂嫂便是弘光第一屆學生，弘光在前四任校長以及蘇弘毅代理校長的帶領下，早已經發展成綜合科技大學。

全球少子化日趨嚴重，對此，黃月桂表示，學生來源遲早將會是令人憂心的問題，除了穩住在地學生來源，全面提升學生畢業後的全球競爭力，也將持續發展國際市場，增加短研生、培訓團及產學合作之外，更可配合政府南向政策，加強東協及東南亞的合作與推廣，加速國際化的腳步。

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  • 弘光科大校長交接典禮，教育界人士齊聚。（記者張軒哲攝）

    弘光科大校長交接典禮，教育界人士齊聚。（記者張軒哲攝）

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