國內首次爆H5N6禽流感疫情 中國有傳人案例

動植物防疫所提醒禽農一定要隔絕鳥族與家禽接觸，降低感染禽流感風險。（資料照，記者林國賢攝）

2017-02-06 14:59

〔記者林惠琴、林彥彤／台北報導〕又有新禽流感疫情傳出！而且病毒株是國內首次出現的H5N6，據悉是在花蓮縣玉里鎮鄉間小路的死鵝身上檢出，但尚不知道飼主是誰，結果於昨天下午出爐，農委會也召開專家會議討論。

日前韓國也因為H5N6撲殺約3300萬隻禽類，中國也有傳出相同案例，甚至有傳染給人類的案例。

防檢局說明，台灣去年禽流感疫情主要為H5N2和H5N8亞型HPAI所引起，今年2月5日止，禽場已確診撲殺105萬5778隻；不料近日在花蓮縣玉里通往三民的田間小路拾獲1隻死亡幼鵝，經檢測分析，確診為感染H5N6高病原性禽流感（HPAI）病毒，這也是我國首發案例。

根據我國疾管署統計，從2014年截至去年12月初，中國累計16例H5N6流感病例，分別為廣東省6例、湖南省3例、雲南省2例，湖北省、江西省、安徽省、四川省及廣西壯族自治區各1例，約8成個案具禽類、活禽市場暴露史。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，中國16個傳人個案中，有11人死亡，強調相較於H7N9，H5N6傳染給人的能力較弱，但致死率卻較高、約7成；農委會於2月2日撿到檢出病毒的死鵝，該署已針對半徑3公里內的12個禽場人員進行監測，雙方有跨部會的協調會議持續溝通、合作。

禽鳥感染A型流感病毒，部分病毒型別可以傳染人類，包含H5N1、H5N6、H6N1、H7N2、H7N3、H7N7、H7N9、H9N2、H10N7、H10N8，其中，H5N1、H7N9曾造成人類嚴重疾病，死亡率分別為60%與30%，在台灣發生病例的則有H6N1、H7N9，前者是本土禽鳥感染，後者為境外移入。

人類感染途徑與染病禽鳥或其所在環境、分泌物、排泄物有接觸史，潛伏期約1~10日之間，人類感染後，輕症會出現結膜炎與類流感症狀，重症則是早期發燒、咳嗽與呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，後期快速進展為肺炎，併發急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克與多重器官衰竭，甚至死亡，防護方式除了避免接觸禽鳥外，烹煮禽肉一定要煮熟。