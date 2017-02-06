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鳳凰下蛋彩繪惹議 挨批沒邀在地書畫家

台灣燈會鳳凰蛋彩繪被指「不在地」。（記者鄭旭凱攝）

2017-02-06  14:55

〔記者鄭旭凱／西螺報導〕台灣燈會主燈「鳳凰來儀」30顆鳳凰蛋，在雲林西螺延平老街旁東市場廣場彩繪，號稱邀請在地書畫家共同創作，不過卻有多位西螺在地書畫家抱怨，主辦單位私心重，連延平老街許多得獎的書畫家也未獲邀請。

不願具名的西螺在地書畫家表示，這幾天燈會的鳳凰蛋就在西螺東市場廣場現場彩繪，每天總有客人問，「為什麼沒有找你畫？」讓鄰近的幾位書畫家都覺得相當沒面子。

在地書畫家表示，畫一顆彩蛋代價三千五百元，並不高，但書畫家要的是尊重，主辦單位在西螺彩繪鳳凰蛋卻不邀請在地書畫家，邀請對象似乎只論私交。

西螺在地書畫家包括曾良美、蘇文俊、程志明、李建宏、廖光輝及許阿巧等都未獲邀請。

籌辦單位螺陽文教基金會董事長何美慧表示，該會透過雲林美術協會、青溪新文藝協會、速寫雲林等3個團體協助尋找來縣內20位藝術家彩繪鳳凰蛋，其中就有7個是西螺人；西螺書畫家則表示，這7人有些連名字都沒聽過，是學生嗎？且彩繪作品程度參差不齊，有些亮眼又立體，但有些根本「不知所云」。

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  • 彩繪鳳凰蛋作品被指程度差參不齊。（記者鄭旭凱攝）

    彩繪鳳凰蛋作品被指程度差參不齊。（記者鄭旭凱攝）

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