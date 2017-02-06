若遇搶案先保命 超商店員這樣說....

2017-02-06 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕丁姓超商工讀生遇搶、冒死守收銀機，不幸被砍斷掌讓大眾心疼不已，超商員工的生命安全也受到關注。實際走訪超商，店員透露：「夜班機台只留1500元零用金，遇到搶匪不會硬碰硬，就讓他搶，公司有保險。」

位於三重的一間萊爾富店員表示，店內並沒有警鈴的設置，如果遇到搶匪行搶，不會和強匪硬碰硬，並且伺機報警處理。店員指出，夜班會將多的千元紙鈔入庫，機台內只留1500元的現金，若有歹徒行搶會以生命安全為優先，被搶走的錢也不需要自己賠，公司有保險會處理。