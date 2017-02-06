媽祖遶境傳統藝閣再現台灣燈會

台灣燈會北港燈區藝閣花燈，呈現最傳統的藝閣原貎。（記者陳燦坤攝）

2017-02-06 14:27

〔記者陳燦坤／雲林報導〕重現過去朝天宮媽祖遶境盛況，台灣燈會北港燈區複製在地最傳統的藝閣，呈現昔日藝閣遶境時由人力抬著走或由牛拖著前行的純樸畫面，不少民眾覺得很溫馨，如同回到閤家看熱鬧的歲月。

台灣燈會北港燈區預定明天啟燈，燈區佈置今天大致告一段落，包括朝天宮、巷弄、北港觀光大橋及水道頭公園等4大燈區，都可見到造型獨特的花燈，義民廟前廣場則陳列多件傳統藝閣花燈，與現在由卡車改裝的藝閣外觀不太一樣，有的藝閣酷似轎子，由3 、4個人扛著走，有的則是安裝在推車或牛車，由人或牛推著遊街。

北港鎮長張勝智表示，花燈呈現的是最傳統在地藝閣原貎，當時交通工具未普及，藝閣遊街動力來自人力或牛，所以大小便受到限制，但居民對媽祖虔誠都一樣，為了一年一度媽祖遶境，大家無不挖空心思製作藝閣。