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竹市國際級籃球場館竣工 辦NBA賽事也沒問題！

迎接2017臺北世大運，竹市國際級籃球場館一期工程竣工。（記者蔡彰盛攝）

2017-02-06  14:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕第29屆世界大學運動會將於8月19日至30日舉辦，其中新竹市立體育館為籃球競賽場館，為因應國際賽事標準進行大規模整修，目前第一期工程已申報竣工，臺北市政府薛春明副秘書長上午前往新竹市拜會秘書長陳章賢，關心場館整建情形，並對市長林智堅及新竹市政府團隊全力支持世大運表示感謝。

林智堅指出，新竹市政府代辦世大運場館整建工程總經費為3075萬餘元，為提升政府施工品質，工程採用異質性採購方式辦理招標，針對施工廠商技術、品質、功能、價格等進行綜合評選，擇定最佳施工廠商。因此，新竹市立體育館絕對符合國際賽事規格，歡迎民眾熱情前往欣賞高水準的國際賽事。

陳章賢表示，新竹市立體育館1997年啟用至今，每年進行多場國內籃球運動賽事，此次獲選為2017世大運籃球賽事場館之一，進行啟用20年來首度大規模整修，本次整建範圍包含籃球場地板、部分樓層廁所及給排水整修、無障礙電梯裝修、空調設備及全館線路檢修等，其中籃球場地符合奧運最高層級國際賽事規格，像是近期的里約奧運等級，籃球架則特別從國外訂製而來，同樣符合國際奧運層級規格認證。

教育處表示，目前第一期工程已申報竣工，第二期工程包含維安圍籬及復原工程亦將依既定時程辦理，預定自7月起交予臺北市政府作為世大運籃球項目競賽場館，世大運結束後，新竹市政府也將爭取辦理高中籃球聯賽（HBL）、超級籃球聯賽（SBL）賽事，帶動新竹市的籃球運動風氣。

薛春明說，世大運是僅次於奧運等級的賽事，也是台灣有史以來承辦的最大賽事，預計將吸引1萬2千名世界各國選手參賽。他表示，感謝新竹市政府為讓世大運籃球賽事有最舒適的場地，新竹市立體育館籃球場無論是地板、籃球架以及燈光亮度皆符合國際籃球聯合會（FIBA）標準，「未來NBA賽事要來這邊比賽也沒問題！」

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  • 迎接2017臺北世大運，竹市國際級籃球場館一期工程竣工。（記者蔡彰盛攝）

    迎接2017臺北世大運，竹市國際級籃球場館一期工程竣工。（記者蔡彰盛攝）

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