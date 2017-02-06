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推動電子聯絡簿 教育局與Iamschool簽約

台北市教育局今天與網路平台Iamschool簽署合作推廣合約書，推出行動電子聯絡簿。（記者鍾泓良攝）

2017-02-06  14:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市教育局今天與網路平台Iamschool簽署合作推廣合約書，推出行動電子聯絡簿，未來家長只要下載APP、註冊資料，便可在手機收到教育局政策、學校家庭作業及營養午餐等訊息。教育局長曾燦金表示，資訊科技的運用與學習已經密不可分，相信未來隨著Iamschool的推廣，將可以減少紙本發送及提升學校行政效率。

Iamschool為台大新創團隊推出所推出的免費App，家長只要下載登陸學童所就讀的學校，就可以自動收到學校網站訊息，包括學校公告、課程進度、營養午餐菜單等，讓家校溝通更快更即時。

Iamschool台灣區經理陳品星表示，團隊從2015年成立，全台已有900間學校使用，其中台北市有79所國小、9所國中及6所高中與Iamschool合作，下載量約有10萬。她說，資訊是教育最重要的資產，困難的是讓家長最直接收到訊息。

北市國中學生家長會聯合會資訊委員會召集人蔡再基說，要讓每個學校都建構自己的App成本龐大，每個學校家長會未必會支持，而能運用免費的軟體傳播訊息可以讓家長會工作更簡單。

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  • 家長只要下載APP、註冊資料，便可在手機收到教育局政策、學校家庭作業及營養午餐等訊息。（截取至APP）

    家長只要下載APP、註冊資料，便可在手機收到教育局政策、學校家庭作業及營養午餐等訊息。（截取至APP）

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標題：推動電子聯絡簿 教育局與Iamschool簽約


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