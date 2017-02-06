台中市「105工業及服務業普查」起跑！

台中市「工業及服務業普查」正式起跑，由市長林佳龍主持揭牌儀式。（記者黃鐘山攝）

2017-02-06 14:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕5年1次的工業及服務業普查，市府今日正式啟動，市長林佳龍率市府一級主管為「台中市工業及服務業普查處」揭牌，各區公所也將成立「工業及服務業普查所」，落實在地服務。市府主計處說，普查預定自4月15日至6月15日展開。

市府今日成立普查處，林佳龍率領主計處長蔣建中、經發局長呂曜志及民政局蔡世寅等人揭牌時表示，工業及服務業普查是根據統計法規定，每5年舉辦1次基本國勢調查，台中市預計有16萬5千家工商企業經營者接受此次訪查，動員人力約1400人。

林佳龍說，普查將蒐集工業及服務業的經營概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動等資訊，作為政府研訂經濟施政方針、輔導方案等政策的參考依據，也成為學術界研究、產業界投資風險評估的重要依據，呼籲民眾、企業和同仁能協力完成普查作業。

蔣建中指出，為讓民眾放心接受訪查，普查員將堅守「三不二會」原則，普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺；「二會」是指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送公函給受訪戶或受訪單位。

蔣建中強調，為強化普查業務在地服務，各區公所也將配合於本月16日成立「工業及服務業普查所」，方便民眾洽公；普查為期2個月，自4月15日至6月15日止。