「鳯凰」下蛋了！ 台灣燈會主燈30顆蛋亮相

台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下的30顆巨蛋今天齊亮相。（記者黃淑莉攝）

2017-02-06 14:18

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下了30顆蛋，今天在雲林西螺東市場廣場亮相，以24節氣、五行及國泰民安為主題，並將雲林各地特色景觀、農特產品融入彩繪畫作中，明天將搬到虎尾主燈旁。

台灣燈會主燈「鳯凰」不僅下了30顆蛋，而且每一顆都是高1.8米的超級巨蛋，其中一顆高達3米，螺陽文教基金會董事長何美慧表示，螺陽透過雲林美術協會、青溪新文藝協會、速寫雲林3個團體協助找來縣內20位藝術家彩繪巨蛋。

藝術家曾敏龍負責3米高的大巨蛋彩繪，曾敏龍說，他以剪影方式，在巨蛋上呈現百鳯朝陽國泰民安、西螺老大媽廣福宮迓媽祖熱鬧滾滾景象，背後還有五福臨人、富貴逼人的娃娃，底部還懸掛6個一元復始萬象更新的紅包袋。藝術家謝清宏負責主題為24節氣中的「大寒」，他以雲林各地意象及斗六行啟館為主軸。

何美慧表示，30顆巨蛋今天擺設在東市場吸引許多民眾欣賞，明天將移至「鳳凰來儀」主燈區置放，歡迎大家踴躍前往欣賞這30顆非常有藝術氣息的彩繪巨蛋花燈。

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台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下的30顆巨蛋亮相，其中大巨蛋高達3米主題為國泰民安。（記者黃淑莉攝）

台灣燈會主燈「鳳凰來儀」下的30顆巨蛋今天齊亮相。（記者黃淑莉攝）