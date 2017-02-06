GORE-TEX宣布 6年內淘汰有害全氟化合物

綠色和平在新的調查中檢測多個戶外品牌的戶外防水用品，藉以找出這些品牌 在生產的過程中是否有使用全氟化合物 （PFCs）。40 個樣本中僅 4 個不含全氟化合物（PFCs），而其他樣本中所含的全氟化合物濃度 與種類大有不同。 （綠色和平提供）

2017-02-06 14:50

〔記者陳炳宏／台北報導〕綠色和平表示，今天在德國2017慕尼黑國際體育用品博覽會中，全球知名GORE-TEX防水產品製造商Gore Fabrics宣布，將在2023年前，逐步淘汰可能影響賀爾蒙、生殖系統，或刺激腫瘤生成的有害的全氟化合物（PFCs），改用對環境較為友善的技術製造防水產品，首步將在三年內淘汰佔總產量8成5的一般防水產品內的PFCs，此舉除建立全球紡織產業創新研發的新展望外，也證明廠商在提升紡織產品功能性時，可同時兼顧環保責任。

綠色和平指出，Gore Fabrics今天公開階段性淘汰有害化學物質時程表，將加強研發更環保的技術，預計在2020年前淘汰一般防水產品（占總產品85%）中所使用的全氟化合物；另在2023年前，淘汰專業防水產品（占總產品15%）夾層中全氟化合物，並同時研發無氟技術，以及對環境衝擊較小的氟化物防水技術，不過目前並沒有戶外品牌承諾在 2020年或之前完全停止使用有毒害化學物。

綠色和平指出，過去曾多次在戶外用品或各地的偏遠山區，發現全氟化合物存在，因為全氟化合物是一種人造的有害化學物質，具有生物累積性，可能影響生殖、荷爾蒙系統、或刺激腫瘤生成。因此綠色和平自2011年發起紡織業去毒運動，呼籲從其生產鏈中去除多種有害化學物質，更於2015年起，要求各大戶外用品品牌將全氟化合物列為優先淘汰物質之一。

綠色和平全球專案主任李之安表示，在綠色和平淘汰全氟化合物的連署中，全球約有近22萬名消費者期待無氟產品儘快問市，讓他們享受戶外休閒活動之餘，不用擔心會對環境造成難以抺滅的污染。

綠色和平認為，Gore Fabrics公開於其官方網站的淘汰全氟化合物計劃，將會促成產業的決定性變革，因為Gore Fabrics為全球防水織物的主要供應商，即使The North Face、Mammut和Salewa等知名戶外用品品牌目前仍繼續使用全氟化合物製造防水產品，在不久將來，就會失去使用全氟化合物作為防水材料的貨源。李之安說：「在各方利益關係人共同努力下，紡織產業淘汰全氟化合物的進展突飛猛進，帶動整個供應鏈快速改變，等於剛開春就送給消費者新春賀禮。」

綠色和平再次呼籲，紡織業整體供應鏈也儘快朝向正確的方向前進，加速實現無毒目標。