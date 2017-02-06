| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

GORE-TEX宣布 6年內淘汰有害全氟化合物

綠色和平在新的調查中檢測多個戶外品牌的戶外防水用品，藉以找出這些品牌 在生產的過程中是否有使用全氟化合物 （PFCs）。40 個樣本中僅 4 個不含全氟化合物（PFCs），而其他樣本中所含的全氟化合物濃度 與種類大有不同。 （綠色和平提供）

2017-02-06  14:50

〔記者陳炳宏／台北報導〕綠色和平表示，今天在德國2017慕尼黑國際體育用品博覽會中，全球知名GORE-TEX防水產品製造商Gore Fabrics宣布，將在2023年前，逐步淘汰可能影響賀爾蒙、生殖系統，或刺激腫瘤生成的有害的全氟化合物（PFCs），改用對環境較為友善的技術製造防水產品，首步將在三年內淘汰佔總產量8成5的一般防水產品內的PFCs，此舉除建立全球紡織產業創新研發的新展望外，也證明廠商在提升紡織產品功能性時，可同時兼顧環保責任。

綠色和平指出，Gore Fabrics今天公開階段性淘汰有害化學物質時程表，將加強研發更環保的技術，預計在2020年前淘汰一般防水產品（占總產品85%）中所使用的全氟化合物；另在2023年前，淘汰專業防水產品（占總產品15%）夾層中全氟化合物，並同時研發無氟技術，以及對環境衝擊較小的氟化物防水技術，不過目前並沒有戶外品牌承諾在 2020年或之前完全停止使用有毒害化學物。

綠色和平指出，過去曾多次在戶外用品或各地的偏遠山區，發現全氟化合物存在，因為全氟化合物是一種人造的有害化學物質，具有生物累積性，可能影響生殖、荷爾蒙系統、或刺激腫瘤生成。因此綠色和平自2011年發起紡織業去毒運動，呼籲從其生產鏈中去除多種有害化學物質，更於2015年起，要求各大戶外用品品牌將全氟化合物列為優先淘汰物質之一。

綠色和平全球專案主任李之安表示，在綠色和平淘汰全氟化合物的連署中，全球約有近22萬名消費者期待無氟產品儘快問市，讓他們享受戶外休閒活動之餘，不用擔心會對環境造成難以抺滅的污染。

綠色和平認為，Gore Fabrics公開於其官方網站的淘汰全氟化合物計劃，將會促成產業的決定性變革，因為Gore Fabrics為全球防水織物的主要供應商，即使The North Face、Mammut和Salewa等知名戶外用品品牌目前仍繼續使用全氟化合物製造防水產品，在不久將來，就會失去使用全氟化合物作為防水材料的貨源。李之安說：「在各方利益關係人共同努力下，紡織產業淘汰全氟化合物的進展突飛猛進，帶動整個供應鏈快速改變，等於剛開春就送給消費者新春賀禮。」

綠色和平再次呼籲，紡織業整體供應鏈也儘快朝向正確的方向前進，加速實現無毒目標。

廣告
  • 11 件外套中，有 9 件檢測出全氟化合物。 （綠色和平提供）

    11 件外套中，有 9 件檢測出全氟化合物。 （綠色和平提供）

  • 目前並沒有戶外品牌承諾在 2020 年或之前完全停止使用有毒有害化學物。（綠色和平提供）

    目前並沒有戶外品牌承諾在 2020 年或之前完全停止使用有毒有害化學物。（綠色和平提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： GORE-TEX 全氟化合物
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：GORE-TEX宣布 6年內淘汰有害全氟化合物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.