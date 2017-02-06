獨老搓湯圓 感受元宵團圓氣息

華山基金會今與獨居老人搓湯圓，提前感受過元宵節氣氛。（記者陳燦坤攝）

2017-02-06 14:19

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雖然元宵節還沒到，華山基金會今天已提前與獨居老人一起搓湯圓，感受過節團圓的溫暖氣息，老人們圍在長桌旁，賣力的搓湯圓，還有老人可以1次搓出2個湯圓，手腳俐落不輸年輕人。

30多位老人今天在北港武德宮與華山基金會社工一起搓湯圓，雖然這群銀髮族年紀超過60歲，但搓起湯圓動作相當熟練，轉眼間竹篩子裝滿一個個圓潤、飽滿的湯圓，部分老人還展現同時搓2個湯圓的本事，一位行動不便的老爺爺甚至端起竹篩搖湯圓，社工們看得相當驚奇。

湯圓在滾水裡浮起，基金會社工逐一舀起放在甜湯，送給獨居老人品嚐，寒冷的天候裡吃上一碗熱呼呼的湯圓，老人們覺得好滿足；基金會表示，元宵節是過年重要節日之一，基金會提前與老人們搓湯圓感受團圓的氣氛，同時在元宵節前將1200份湯圓送到基金會服務的老人住處。