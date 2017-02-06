| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

獨老搓湯圓 感受元宵團圓氣息

華山基金會今與獨居老人搓湯圓，提前感受過元宵節氣氛。（記者陳燦坤攝）

2017-02-06  14:19

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雖然元宵節還沒到，華山基金會今天已提前與獨居老人一起搓湯圓，感受過節團圓的溫暖氣息，老人們圍在長桌旁，賣力的搓湯圓，還有老人可以1次搓出2個湯圓，手腳俐落不輸年輕人。

30多位老人今天在北港武德宮與華山基金會社工一起搓湯圓，雖然這群銀髮族年紀超過60歲，但搓起湯圓動作相當熟練，轉眼間竹篩子裝滿一個個圓潤、飽滿的湯圓，部分老人還展現同時搓2個湯圓的本事，一位行動不便的老爺爺甚至端起竹篩搖湯圓，社工們看得相當驚奇。

湯圓在滾水裡浮起，基金會社工逐一舀起放在甜湯，送給獨居老人品嚐，寒冷的天候裡吃上一碗熱呼呼的湯圓，老人們覺得好滿足；基金會表示，元宵節是過年重要節日之一，基金會提前與老人們搓湯圓感受團圓的氣氛，同時在元宵節前將1200份湯圓送到基金會服務的老人住處。

廣告
  • 獨居老人今在在華山基金會社工協助下，品嚐熱呼呼的湯圓。（記者陳燦坤攝）

    獨居老人今在在華山基金會社工協助下，品嚐熱呼呼的湯圓。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：獨老搓湯圓 感受元宵團圓氣息


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.