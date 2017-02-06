將接管第3多預算部會 新衛福部長：壓力很大

陳時中（中）受訪時說，面對接掌衛福部，他「壓力很大」。（記者吳亮儀攝）

2017-02-06 14:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週即將上任的新衛福部長陳時中今天到衛福部聽取業務交接，他面對媒體受訪時表示，將接掌這麼龐大預算的部會，其實壓力很大，但也表示，政策不會有大變動，會力求穩定。

陳時中和現任部長林奏延在昨天已有交接，並聽取林奏延的政策業務說明，今天再到衛福部做業務交接。陳時中受訪時說，執掌衛福部這麼大一個部會「壓力很大」，現在戒慎恐懼，努力熟悉業務。

衛福部掌握國人健康與社會福利預算，1年總預算僅次於國防與教育預算，除了在健保基金6000多億元、各項福利基金外，還有高達2100多億元業務預算，超過政府總預算的1成以上。

對於健保具名核刪制度，陳時中解釋目前沒有確定，只是對媒體說明他的看法，他也提到，審查制度要與時俱進，檢討具名核刪後，「可能做更大，可能更小」，對部分醫界反彈，「慢慢溝通，他們會了解」。

另外幾項熱議政策如日本核災區食品、第三代健保等，陳時中說，食品「安全第一」，其它政策要等他了解業務之後再談。