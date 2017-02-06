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罹患自體免疫疾病 她出任中山大學副校長

2017-02-06  13:55

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學物理系教授兼主任秘書蔡秀芬，今天接任副校長職務，她罹患一輩子皆無法痊癒的自體免疫疾病，懷孕期間曾舊疾復發，醫師及家人勸她保命為先、拿掉孩子，但蔡秀芬堅持生產，賭命換來唯一的寶貝女兒，她說：「這個病是上天對我的最好磨練。」

蔡秀芬是在就讀台灣師範大學物理系三年級時，被診斷出患有自體免疫疾病，有免疫力低、體力不佳、不能熬夜等問題，曾因腎臟及血管嚴重發炎被迫休學一年。

蔡秀芬懷孕那年正要考博士班，沒想到懷胎不到三個月舊疾復發，醫師、丈夫和母親都勸她保命為先、拿掉孩子，但她堅持生產，撐了近10個月，陣痛24小時，血壓一度飆到180，賭命換來唯一的寶貝女兒。

為因應校務需求，中山大學校務會議及行政會議通過增加副校長至3人，亦即除原有的陳陽益、陳英忠外，今天再加蔡秀芬，她也是中山大學創校至今的第一位女性副校長。

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  • 蔡秀芬接任中山大學副校長。（記者洪定宏攝）

    蔡秀芬接任中山大學副校長。（記者洪定宏攝）

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